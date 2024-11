Tutte le operazioni saranno svolte nella fascia notturna dalle 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

Svincoli autostradali chiusi sulla A12: Torrimpietra e Santa Severa –

Ad inizio dicembre si svolgeranno lavori di manutenzione e controllo a ridosso degli svincoli autostradali dell’A12: tutte le operazioni saranno svolte nella fascia notturna dalle 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

Torrimpietra resterà chiusa sia nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 che tra martedì 3 e mercoledì 4.

La prima sera per manutenzione del cavalcavia Aurelia, con chiusura in direzione Roma e poi per la segnaletica orizzontale con chiusura in direzione Civitavecchia. Si consigliano l’uscita di Maccarese e l’entrata di Cerveteri – Ladispoli.

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa – Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

Si consigliano l’ingresso in direzione Roma a Cerveteri – Ladispoli e l’uscita in direzione Civitavecchia a Civitavecchia Sud.