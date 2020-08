Share Pin 72 Condivisioni

Un’ordinanza del sindaco Vittorio Sgarbi vieta l’uso della mascherina all’aperto e al chiuso

Sutri controcorrente: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” –

Chi passa per Sutri deve stare attento: se la mascherina è sul volto senza “un buon motivo”, scatta la sanzione.

Sutri, un comune controcorrente, grazie al suo famossissimo sindaco: Vittorio Sgarbi.

La cittadina viterbese ha da oggi in vigore un’ordinanza che sanziona che indossa la mascherina all’aperto, ma anche in luoghi chiusi, se non ci sono assembramenti.

“Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” – scrive il sindaco Sgarbi in una nota.

Nell’ordinanza si legge che è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino.

Secondo Sgarbi è specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla convivialità, che impone di stare a tavola e mangiare senza mascherina.