Superchi carica il Cerveteri: “Siamo pronti per allestire una formazione competitiva. Ripescaggio in Eccellenza? Sapremo difenderci e lottare”

Per conoscere chi vestirà la maglia verdeazzurra la prossima stagione non bisognerà aspettare molto. Dopo Moretti e Roscioli, sono in arrivo un centrocampista e un attaccante, entrambi provenienti da un campionato di Eccellenza.

Domani sera con molta probabilità firmeranno, saranno finalmente verdeazzurri. Il tecnico Superchi è tornato da poche dalla vacanze, ma non ha smesso di stare al telefono. Ha seguito a fondo, insieme al ds Gnazi e il dg Discepolo, un paio di trattative, a quando pare andate a buon fine.

“Per correttezza ve ne daremo conto domani sera, aspettiamo che sia ufficiale – ha detto Superchi – Abbiamo avuto la pazienza di aspettare, in ragione del campionato che disputeremo. Stiamo formando una squadra sia per l’Eccelenza sia per la Promozione, competitiva per la salvezza qualora ci ripescheranno. Forte e ambiziosa per la Promozione, torneo che vorremmo vincere in un paio di stagioni”