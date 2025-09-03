“Sup for the Cure”: a Cerveteri una pagaia per la ricerca

CERVETERI – Un evento all’insegna dello sport, della solidarietà e della sensibilizzazione: è il “Sup for the Cure”, un’iniziativa che si terrà sabato 6 settembre 2025 alle ore 11.00 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.
Pagaiare per la lotta contro i tumori al seno
La manifestazione, organizzata da SUP Fitness Italia ASD e ASD Marina di Cerveteri watersports, consiste in una pagaiata in Stand Up Paddle (SUP) a favore di Komen Italia. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti dell’associazione, impegnata nella lotta ai tumori del seno.
La quota di iscrizione parte da 15 euro. Per partecipare e dare il proprio contributo, è possibile contattare il numero 3470306325. Una giornata per unire la passione per il mare con un gesto di grande importanza per la ricerca scientifica.