Il gruppo emergente di rapper ladispolani Ladivision si propone a costo zero per il capodanno in piazza

Una pioggia di like e commenti positivi per il gruppo di rapper Ladivision. I giovani musicisti di Ladispoli, infatti, hanno pubblicato sul proprio profilo Instagram un post che più che una provocazione suona come una vera e propria proposta costruttiva.

Ciao regà, noi del team di Ladivision, come voi d’altronde, abbiamo seguito le vicende degli ultimi giorni sullo show del 31 Dicembre a Ladispoli.

Non è nostro intento criticare o dare opinioni sull’accaduto, ma contrastare le polemiche PROPONENDO DI SUONARE A COSTO ZERO PER LA NOSTRA CITTÀ, sperando di riuscire un giorno a dare voce alla musica locale.

Ladivision Ent.

Destinatari della proposta, oltre alla popolazione di Ladispoli, sembrerebbero essere proprio gli organizzatori dello spettacolo in piazza del Capodanno 2024, cioè l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Ladispoli, interessate in questi giorni da ampie polemiche che hanno campeggiato non solo sulla stampa locale, ma anche su quella nazionale.

Il post ha acquisito immediatamente il carattere della viralità. Non è infatti usuale che un collettivo artistico emergente, fatto di soli giovani, dica la propria, per altro con garbo e neutralità, rispetto ad una questione ancora abbastanza calda.

Ma cos’è il progetto Ladivision?

Sono 5 rapper, tutti ladispolani, e tutti di età compresa tra i 16 e i 19 anni, che godono già di un ampio seguito, soprattutto tra i teeneger del territorio, con migliaia di clic e download.

I Ladivision hanno già all’attivo oltre 25 canzoni inedite pubblicate su Spotify, Youtube, Apple Music ed altre piattaforme. Il debutto in live è avvenuto alcune settimane fa presso il locale Six Loft sul lungomare centrale di Ladispoli, dedicato alla musica dal vivo.

Da oltre tre anni i musicisti esordienti GATE, TAVYY, LAMARS, NEEF, 40YLOMB e G. PIAZZA si sono riuniti sotto il nome Ladivision, col quale si sarebbero offerti di suonare, senza pretendere alcun cachet, sul palco del Capodanno della città di Ladispoli.

Contattare il gruppo Ladivision

E-mail: [email protected]

Alcuni dei brani pubblicati ascoltabili gratuitamente: