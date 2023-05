Successo lo scorso 7 maggio per lo spettacolo teatrale multimediale “Calvino incontra Pasolini”

Successo per l’omaggio a Calvino al Museo Archeologico di Vetulonia di e con Agostino De Angelis –

Riceviamo e pubblichiamo –

E’ stato portato in scena con successo, lo scorso 7 maggio, all’interno del MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia a Castiglione della Pescaia, lo spettacolo teatrale multimediale “Calvino incontra Pasolini”, in voce recitante e accompagnamento musicale al violino.

Il numeroso pubblico presente ha partecipato, in religioso silenzio e con emozione, all’interazione tra parola, musica e video proiezioni. I testi letterari dei due intellettuali, interpretati magistralmente dall’attore e regista dello spettacolo Agostino De Angelis sono stati accompagnati dalle note vibranti e suggestive del violino del M° Massimo Bacci.

Un attento mix video e immagini hanno accompagnato la performance raccontando fatti storici e tematiche letterarie dagli anni che vanno dalla seconda guerra mondiale fino agli anni ‘70, ripercorrendo argomenti come la ricostruzione italiana ed europea del dopoguerra, l’industrializzazione e lo sviluppo degli anni ‘60, il boom economico, la speculazione edilizia, l’uso dei mass media, la perdita della cultura contadina e le lotte politiche, affrontate con l’arguta regia dello stesso De Angelis.

Presenti allo spettacolo il Sindaco Elena Nappi, che si è complimentata per l’ottima riuscita della serata e per aver dato lustro ad un cittadino divenuto castiglionese, come Italo Calvino, tra i più grandi della letteratura del secondo ‘900, che è sepolto nel cimitero della città e di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Presente anche l’assessore al territorio Walter Massetti che si è complimentato con il regista per la capacità di aver messo a confronto i due intellettuali, uniti nelle tematiche che affrontavano ma diversi per carattere, e proponeva un nuovo appuntamento culturale per l’estiva.

A chiusura della serata la Direttrice del Museo e dell’area archeologica Simona Rafanelli entusiasta per la riuscita della serata, si è resa disponibile per proseguire il percorso di collaborazione con l’Associazione ArcheoTheatron, il suo presidente Desirée Arlotta e il De Angelis per portare nuovi appuntamenti culturali che siano di promozione dell’area archeologica e del museo. Il pubblico ha salutato gli interpreti con numerosi applausi aspettando i prossimi appuntamenti