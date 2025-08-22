Successo per la presentazione del libro “Santa Severa tra le righe della Stampa”: storia e vita di un luogo tra passato e presente –

Il 20 agosto, nella suggestiva cornice di Carita Morena, a Piazzale Garda di Santa Severa, si è svolta la presentazione del libro Santa Severa tra le righe della Stampa – Un racconto attraverso le cronache, scritto da Federica Fulgenzi, autrice e ricercatrice appassionata di storia locale.

L’incontro, promosso dalla Pro Loco di Santa Severa e inserito nel calendario delle iniziative culturali estive del litorale, ha richiamato residenti, turisti e appassionati di storia, desiderosi di riscoprire un volto autentico e poco raccontato del borgo marinaro. Il volume, edito da Youcanprint, raccoglie articoli, testimonianze e frammenti di cronaca che restituiscono Santa Severa attraverso lo sguardo della stampa locale, nazionale e internazionale, dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri.

Una narrazione che restituisce dignità e memoria

Durante la presentazione, Fulgenzi ha condiviso il percorso che l’ha condotta alla realizzazione del libro, nato dal desiderio profondo di dare voce a episodi spesso dimenticati, ma essenziali per comprendere l’identità della comunità. Il testo si snoda tra vicende quotidiane, eventi storici, curiosità, sport e cultura, componendo un ritratto stratificato e sincero di Santa Severa.

“Ogni articolo è un tassello di memoria, un frammento che contribuisce a ricostruire la storia vissuta di Santa Severa,” ha dichiarato l’autrice.

Una serata di parole, musica e condivisione

La presentazione è stata impreziosita da letture selezionate, note che hanno scandito l’incontro e interventi di esperti del territorio, che hanno sottolineato il valore del lavoro di Fulgenzi nel preservare la memoria collettiva. L’atmosfera, intima e partecipata, ha favorito un dialogo spontaneo tra pubblico e autrice, con numerosi presenti che hanno condiviso ricordi personali e riflessioni sul cambiamento del borgo nel corso del tempo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al professor Luciano Pranzetti, che ha voluto essere presente “in spirito” all’evento, nonostante le difficoltà personali, inviando all’autrice un messaggio di auguri e profonda stima. Le sue parole, colme di sensibilità, erudizione e affetto, hanno rappresentato un momento di grande intensità emotiva. Nel suo intervento, Pranzetti ha celebrato il lavoro di Fulgenzi come un autentico atto d’amore verso la propria terra natale, definendola “levatrice e madre” di una narrazione storica che, con dedizione e rigore, ha saputo dare voce a frammenti dimenticati custoditi negli archivi. Ha sottolineato come Santa Severa tra le righe della Stampa non sia una semplice raccolta di articoli, ma un’opera che si qualifica come una “passeggiata nella Storia”, capace di restituire lampi eidetici di vita vissuta, coerenti nel loro sviluppo e profondi nella loro diversità.

Con un raffinato riferimento alla scuola storiografica de Les Annales, Pranzetti ha evidenziato il valore metodologico e umano del progetto, riconoscendo in Fulgenzi non solo una narratrice, ma una vera faber historiae: artefice di una memoria che nutre l’identità collettiva, stimola la consapevolezza e rafforza la coesione sociale. Ha concluso il suo messaggio con una citazione di Ovidio: “Pius est patriae facta referre labor” – “È impegno pio raccontare i fatti della Patria” – rendendo omaggio al significato profondo dell’opera e al suo contributo alla cultura locale. Il pubblico ha accolto con commozione e gratitudine questo intervento, che ha suggellato il valore dell’iniziativa come momento di condivisione, riflessione e appartenenza.

Un brindisi alla memoria

A conclusione della serata, un caloroso brindisi è stato offerto ai partecipanti grazie alla generosa collaborazione del ristorante Isola del Pescatore, che ha sostenuto l’iniziativa con un gesto di ospitalità autentica e raffinata. Un momento conviviale che ha suggellato l’incontro tra cultura, memoria e territorio.

Un invito a guardare il territorio con occhi nuovi

Santa Severa tra le righe della Stampa non è soltanto una raccolta di testi: è un invito a riscoprire il territorio, a riconnettersi con le proprie radici e a valorizzare la narrazione locale come strumento di identità, consapevolezza e coesione.

Il libro è disponibile online sulle principali piattaforme di distribuzione libraria: Youcanprint, Amazon, IBS, Feltrinelli e su prenotazione presso le librerie del territorio.