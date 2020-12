Share Pin 4 Condivisioni

Strada dissestata al cavalcaferrovia di Cerenova-Campo di Mare, dal social nuove segnalazioni –

Dal social giungono nuove segnalazioni di problemi alla viabilità per manto stradale dissestato, e dunque pericoloso, presso il cavalcaferrovia di Via Fontana Morella a Cerenova-Campo di Mare. La denuncia è stata formulata da alcuni cittadini all’interno del locale gruppo facebook, sottolineando nel post come la situazione sia oramai conosciuta, tale già in passato di sollecitazioni e reclami verso le istituzioni comunali.