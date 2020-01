Condividi Pin 0 Condivisioni

“Siamo costantemente in attesa di dati”

Stop auto diesel, la Raggi risponde alle polemiche: ”Tuteliamo la salute”

E’ caos a Roma con lo stop delle auto più inquinanti.

A far scoppiare la polemica sono in primis gli automobilisti romani costretti a rinunciare alle proprie comodità per raggiungere opportune destinazioni.

A tal proposito però la risposta della Sindaca Raggi non tarda ad arrivare e rivolgendosi in merito, spiega come l’obiettivo principale sia quello di tutelare la salute pubblica, come previsto dalla legge e ricorda di essere costantemente in attesa di dati.