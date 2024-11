SSD Academy Ladispoli, una doppietta di Giusto regala i primi tre punti della stagione ai rossoblu

Prima vittoria stagionale in Eccellenza per il SSD Academy Ladispoli, che si impone per 2-0 contro la Rieti all’Angelo Sale.

I rossoblu, nonostante una formazione molto rivisitata, a causa delle tante defezioni, hanno offerto una grande prestazione, riuscendo a mantenere l’equilibrio contro i reatini per tutto il primo tempo e poi hanno trovato il gol del vantaggio con Giusto al 43°, eroe di giornata. Questo anche perché l’ex Campus Eur ha segnato anche il 2-0, al rientro dall’intervallo. Quindi il Ladispoli non è più ultimo in classifica, la squadra di mister Pietro Bosco sopravanza la Luiss ed ora è penultima con sei punti.