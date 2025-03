Spostamento mercato giornaliero, parcheggi e piani integrati. PD Ladispoli: “Amministrazione miope e arrogante” –

“Quelle che sembravano solo ipotesi su cui ragionare si sono rivelate decisioni già prese: la giunta Grando ha già fatto i passi amministrativi per spostare il mercato giornaliero da via Ancona a via Sironi di fronte all’ufficio postale in un’area scarsamente abitata adiacente la Ferrovia, lontana quasi un chilometro dalla sede attuale. Il terreno necessario per la realizzazione del nuovo mercato giornaliero, unitamente all’opera, li fornirebbero un privato in cambio di ulteriori cubature residenziali.”

Lo dichiara in un comunicato il Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”, affermando inoltre:

La giustificazione a questa grande manovra è che al posto del mercato giornaliero dovrebbe sorgere un parcheggio. Il tutto mentre a 250 metri dall’area in discussione c’è piazza Firenze con almeno 200 posti auto costantemente liberi tranne il martedì e la domenica mattina.

Sempre su iniziativa di una ditta privata si renderebbe a pagamento l’attuale parcheggio di vicolo Pienza, ora a disposizione gratuitamente dei pendolari.

In merito a tutto questo il PD chiarisce la sua posizione:

– Il mercato giornaliero ha le caratteristiche di un mercato rionale, con molti produttori locali e con cittadini che vi si recano per lo più a piedi.

– ⁠La decisione di lasciarlo nella sede originaria, al momento della sua completa ristrutturazione, era stata presa circa venti anni fa dopo una attenta valutazione dagli Amministratori di allora, quando c’era una giunta di centro-sinistra.

– Lo spostamento ora di quasi un chilometro, ai limiti dell’abitato, ne determinerebbe la sicura scomparsa.

– A poca distanza dal mercato giornaliero c’è, come abbiamo scritto, la grande area di via Firenze. Può ospitare 200 auto ma è sempre libera: si può organizzare un pulmino navetta che con 1-2 euro potrebbe portare l’utente che lascia lì la macchina fino al centro città.

– Invece di spendere soldi per vicolo Pienza costruendo una struttura adiacente ad abitazioni e far diventare a pagamento l’attuale parcheggio, abbiamo già proposto da tempo di raddoppiare il parcheggio esistente a monte della ferrovia (costruito più di dieci anni fa dalla Città Metropolitana – ex Provincia in collaborazione con il Comune) e di collegarlo alla stazione con un passaggio pedonale sotto il cavalcaferrovia Gli utenti sarebbero a 3-4 minuti dalla Stazione e quindi da viale Italia.

Questo era stato stabilito dal Consiglio Comunale quasi due anni fa ma il Sindaco non ha dato nessun seguito alla delibera. Non c’erano cubature in compensazione.

Le nostre proposte, simili a quelle di altri gruppi consiliari e di comitati cittadini, partono da un principio ormai attuato in tutti i paesi moderni e civili:

– privilegiare la pedonalità, non ingolfare di auto e quindi di gas nocivi i centri abitati.

– Facilitare gli utenti con servizi di trasporto pubblici efficienti anche per piccoli spostamenti verso il centro.

– E in ultimo ribadiamo ancora: favorire ed incentivare il piccolo commercio ed i produttori locali, ora posti in una zona legata anche alla storia della nostra comunità: proprio dove ora c’è il mercato, alla fine dell’800 scendevano dal treno i primi villeggianti che sceglievano Ladispoli come “Marina di Roma”

Continueremo come PD-LA FORZA DELLA COMUNITÀ a contrastare i progetti sbagliati degli amministratori, anche sostenendo le petizioni e le iniziative dei cittadini e dei commercianti.