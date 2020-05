Condividi Pin 1 Condivisioni

Da Cerveteri a Pomezia, una miriade di associazioni sportive dilettantistiche si chiedono come sarà il loro futuro

Sport, Protopapa “Sgravi alle aziende che sponsorizzeranno le associazioni sportive . Incentivi forti altrimenti sarà dura tenerle in attività”-

Da Cerveteri a Pomezia, nella provincia di Roma ci sono una miriade di associazioni sportive dilettantistiche che si chiedono come sarà il loro futuro.

Nel calcio, per esempio, verranno a mancare molte sponsorizzazioni a causa del coronavirus che ha interrotto l’attività di aziende che se prima potevano concedersi un contributo alle squadre locali, ora diventerà molto più difficile. Per Sergio Protopapa, presidente di Area PMI, associazioni che si occupa di piccole e medie imprese , servono misure dal governo in materia di sgravi fiscali alle aziende che sponsorizzano i club sportivi. “

Ci vogliono incentivi forti, adeguate misure in favore delle aziende che così potranno, attraverso la compensazione, riconoscere il credito d’imposta – dice Protopapa- utilizzando forme alternative possiamo sperare che arrivino gli sponsor perché non basta il solo aiuto delle amministrazioni che si attueranno per la sospensione dei canoni e delle utenze.

Le attività sportive vanno aiutate, sostenute da farne in modo che lo sport cresca nei numeri e nei risultati. In questi giorni sto raccogliendo le voci di molti presidenti, dal calcio al rugby, tanto per citarne qualcuno, e noto che la preoccupazione è molto alta. A Pomezia vi sono tantissime realtà importanti, a settembre spero che ripartano con il piede giusto e con il contributo delle aziende.

E’ un problema di cui me ne occuperò, trovare un punto d’incontro tra le imprese e le associazioni sportive che oltre a tenere molti ragazzi lontani dalla strada, li fanno crescere sia umananente sia sportivamente”