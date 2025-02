Sport For You 2 protagonista all’Insubria Cup 2025: ottimi risultati per gli atleti della sede di Anguillara –

L’ASD Sport For You 2 ha partecipato con entusiasmo all’Insubria Cup 2025, competizione di alto livello che ha visto la partecipazione di 158 società sportive e 1060 atleti provenienti da tutta Italia, Francia, Spagna e San Marino.

Gli atleti della sede di Anguillara hanno dato il massimo: Lorenzo Proietti ha conquistato una medaglia di bronzo, mentre Emma Voinea ha raggiunto la finale, dimostrando grande determinazione e tecnica.

Questa esperienza è stata fondamentale per la crescita sportiva e personale dei giovani atleti, che continuano il loro percorso di miglioramento grazie al supporto della società.

L’ASD Sport For You 2, affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, offre corsi nelle sedi di Bracciano e Anguillara, rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Per maggiori informazioni: sportforyou2taekwondo.it.