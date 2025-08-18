Spegnimento rapido a Civitavecchia: fronte di sterpaglie domina la spiaggia, nessun ferito

Dalle ore 16:45 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati nello spegnimento di un fronte di fuoco di sterpaglie in zona via Angelo Molinari. Arrivati velocemente sul posto, l’intervento è stato affidato all’equipaggio della 17A e all’autobotte AB17, che hanno avviato prontamente le operazioni di spegnimento.

Grande paura tra gli avventori della spiaggia adiacente allo stabilimento Molinari, che, osservando la grande colonna di fumo nero, si sono riversati in massa sulla strada. La rapidità d’esecuzione degli operatori ha permesso di contenere le fiamme e di impedire la propagazione verso i capannoni delle attività commerciali nelle immediate vicinanze.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento non si registrano feriti. Si invita la popolazione a prestare attenzione alle misure di sicurezza: evitare zone interessate dall’incendio e seguire eventuali indicazioni delle autorità.