Spartan Race a Cerveteri, come cambia la viabilità

In occasione della Spartan Race, che si svolgerà sabato 18 novembre, al fine di garantire la massima sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e alla cittadinanza, sono state istituite con apposita ordinanza dirigenziale n.379 del 14 novembre 2023 alcune limitazioni al traffico.

Nel dettaglio dalle ore 07:00 di sabato 18 fino al termine della manifestazione è istituito divieto di sosta e transito in Piazza Risorgimento, Via Roma, Via Santa Maria, Piazza Santa Maria, via del Lavatore, Via Ricci, Via delle Mura Castellane e via Ceretana con transennamento all’intersezione con via Settevene Palo e via della Necropoli.

A partire da domani, giovedì 16 novembre, è fatto divieto di sosta e transito in Piazza Aldo Moro. Sempre nella giornata di sabato 18 novembre, è decretata inversione di marcia in via Col di Lana.

In via della Necropoli sarà consentito il transito nel tratto tra Viale Manzoni e Via Ceretana ai soli veicoli che si dirigono verso la via Settevene Palo

I residenti del centro storico (all’interno del Borgo), e di Piazza Dante potranno usufruire del parcheggio di Via Merlini esibendo il permesso di cui sono in possesso.

Per qualunque dubbio o chiarimento è possibile chiamare la Polizia Locale allo 069942586