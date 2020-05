Condividi Pin 0 Condivisioni

Il ministro dello sport e delle politiche giovanili pronto a mettere in campo tutte le risorse possibili per attuare un protocollo di sicurezza

Spadafora: ”Riapertura centri sportivi entro il 25 maggio”

Lo afferma il ministro dello sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora – come scrive Il Messaggero – pronto a ripartire mettendo in campo tutte le risorse disponibili per attuare un protocollo di sicurezza adatto a tutte le società sportive.

In particolare, a giorni, il governo dovrebbe stanziare nel decreto circa 1 miliardo di euro a sostegno dello sport e dei lavoratori.