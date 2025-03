Sorpresi in auto con 7 chilogrammi di cocaina e hashish. Arrestati dalla Guardia di Finanza due pusher a Civitavecchia

Due persone di origine sinti, una delle quali minorenne, sono state intercettate in prossimità del casello autostradale di Civitavecchia Sud dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a bordo di un’autovettura carica di droga.



Le “fiamme gialle” del Gruppo di Civitavecchia hanno fermato un’automobile di grossa cilindrata proveniente da Roma, con a bordo due soggetti di sesso maschile, al cui interno hanno rinvenuto oltre 104 grammi di cocaina e 65 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 7 chilogrammi. I due sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associati, rispettivamente, presso la casa circondariale “Borgata Aurelia” e il Centro di Prima Accoglienza di Roma, su disposizione delle Procure della Repubblica di Civitavecchia e presso il Tribunale dei Minorenni di Roma.



L’intervento si inserisce nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti che negli ultimi sei mesi ha consentito di intercettare e sequestrare, presso i caselli autostradali Civitavecchia nord, sud e di Santa Severa, oltre 12 chilogrammi di stupefacenti, con l’arresto di 8 persone. I procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dei soggetti sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.