Solidarietà con Gaza: Nuova mobilitazione a Ladispoli giovedì 2 ottobre

Ladispoli: Il Comitato Pace e Disarmo torna in Piazza Rossellini per Gaza e la Flottiglia

Ladispoli, 30 settembre 2025 – “Con il Popolo di Gaza e con la flottiglia. Nodo nautico per nodo nautico”. Questo l’appello del Comitato Pace e Disarmo A. Piersanti che, dopo il riuscito presidio-fiaccolata dello scorso 26 settembre, richiama alla mobilitazione per giovedì 2 ottobre, dalle ore 20:30.

L’appuntamento è nuovamente in piazzale Rossellini, nel cuore di Ladispoli, per ribadire la vicinanza alla Sumud Flottiglia e per denunciare con forza quello che il Comitato definisce “il genocidio in corso a Gaza da parte di Israele”.

Giovedì si preannuncia come un giorno importante: “La nostra unanime speranza è che non vengano messe a rischio altre vite umane, mentre a Gaza continuano a cadere vittime innocenti, colpite con ferocia e disumanità”, si legge nel comunicato.

Per questo, il Comitato rivolge un nuovo appello a tutta la cittadinanza, invitandola a partecipare “compatta e numerosa, per testimoniare quella fratellanza, empatia, rigore etico e lungimiranza politica che non sembrano appartenere all’attuale governo, pur evidentemente preoccupato dalle imponenti e unitarie mobilitazioni che si tengono ovunque e che continuano a crescere”.

Il Comitato Pace e Disarmo A. Piersanti ribadisce il suo impegno, che si articolerà, anche in seguito, in maniera sempre più decisa sui temi vitali per il nostro Paese, per l’Europa e per l’Umanità: la Pace e il Disarmo.

Comitato Pace e Disarmo A. Piersanti Cerveteri – Ladispoli