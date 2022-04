Solidarietà al popolo ucraino, Sanna: “Attivati corsi di lingua italiana nelle scuole superiori della Città metropolitana”

E’ stata approvata in Consiglio metropolitano la mozione a firma della Consigliera Delegata Tiziana Biolghini e del Consigliere Delegato Daniele Parrucci per il “Sostegno e solidarietà al popolo Ucraino”, attraverso l’attivazione di corsi di lingua italiana nelle scuole superiori della Città metropolitana di Roma.

Solidarietà al popolo ucraino

“Una iniziativa fondamentale che si integra con le altre intraprese dal nostro Ente metropolitano e da Roma Capitale che si sono mobilitate per l’accoglienza e con centri di raccolta per le donazioni in un territorio martoriato dalla guerra.

Le persone che arrivano in Italia non conoscendo la lingua italiana subiscono difficile interazione e hanno il bisogno di farsi comprendere. Per questo abbiamo pensato di organizzare, attraverso la collaborazione delle scuole superiori, corsi di lingua italiana per favorire una rapida ed efficace inclusione sociale, per la dignità della persona, favorendo un effettivo godimento dei diritti e per il rispetto dei doveri.

Ci attiveremo in questo senso, con le scuole, per realizzare questa iniziativa che riteniamo giusta per la dignità della persona e per migliorare la qualità della vita a chi fugge da un territorio di conflitto. Ringrazio la Consigliera Tiziana Biolghini e il Consigliere Daniele Parrucci per la sensibilità dimostrata. Con il Sindaco Roberto Gualtieri daremo pieno sostegno e supporto ad una iniziativa, ad oggi unica nel suo genere”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma