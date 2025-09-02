“Finalmente la via che collega i comuni di Cerveteri e Bracciano è stata sistemata, adesso grazie al nostro intervento automobilisti e centauri la percorreranno con maggiore sicurezza” . Con queste parole la responsabile IdD per l’area del lago di Bracciano accoglie con soddisfazione i lavori di rifacimento dell’importante via a nord di Roma

Roma 2 settembre 2025: In tempi non sospetti il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro aveva segnalato tramite la propria responsabile in loco la pericolosità di via Settevene Palo importante collegamento viario tra Cerveteri e Bracciano per via del manto stradale dissestato; finalmente chi di dovere è intervenuto ripristinando la sicurezza stradale. Lo fa sapere il movimento stesso attraverso le parole di Ylenia Massimini responsabile territoriale IdD:” Ancora una volta abbiamo fatto centro e siamo riusciti grazie alle nostre denunce, a fare in modo che una strada ad alta densità di traffico come via di Settevene Palo abbia ricevuto un restyling che permette ad automobilisti e centauri di percorrerla in maggiore sicurezza.

L’ennesimo successo del nostro movimento ci incoraggia ancor di più a continuare la nostra opera di monitoraggio sul territorio alla ricerca di nuove situazioni di pericolo e disservizi vari facendo in modo che le problematiche da noi sollevate – conclude la Massimini – vengano risolte”. Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD loda il lavoro di Ylenia Massimini e commenta:” Ylenia è sicuramente uno dei migliori elementi che abbiamo nell’organigramma provinciale anche se tutti coloro che ricoprono un ruolo all’interno dell’Italia dei Diritti De Pierro, siano essi responsabili o vice responsabili territoriali o semplicemente consiglieri ombra, stanno svolgendo un lavoro determinante per la crescita del movimento che sta raccogliendo sempre più consensi. Siamo diventati una sorta di esercito che il Presidente Antonello De Pierro ha definito della legalità, e proprio per il rispetto ed il ripristino di questa, continuiamo il nostro lavoro restando sempre dalla parte dei cittadini. La politica come la intendiamo noi deve essere al servizio del cittadino e non viceversa come forse qualche politicante – conclude Spinelli – crede o vorrebbe far credere”.