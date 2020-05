Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. “Il cuore di Civitavecchia batte forte

Sindaco Tedesco: “Per Civitavecchia la ripartenza è iniziata bene” – Così il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco in una nota pubblicata sul proprio profilo social: “È iniziato nel modo migliore il primo giorno della cosiddetta ripartenza. Nel pomeriggio di oggi, presso il Polo Logistico di Emergenza di Fiumaretta, l’ambulanza attrezzata (defibrillatore, barella di contenimento biologico) acquistata con il contributo dei civitavecchiesi e di tutto il comprensorio è stata consegnata in uso al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.In una breve ma intensa cerimonia, sono state ripercorse le tappe della fase 1, dall’inizio dell’emergenza al lockdown, ricordando il grande lavoro fatto dai volontari e dalle volontarie della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana e da semplici cittadini, imprese, dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Cariciv. Tutti hanno sottolineato unanimemente una nota positiva che è emersa in questi mesi, il GRANDE CUORE dei nostri conterranei, espresso con uno spirito di collaborazione dimostrato da persone anche distanti umanamente, professionalmente o politicamente.

Sono questi i tratti distintivi che rendono un insieme di persone una comunità, non certo la medesima residenza anagrafica.Ma una comunità ha bisogno di stimolatori che promuovano le iniziative e questo ruolo, in questo caso, va riconosciuto al vulcanico Fabrizio Lungarini a cui voglio dare il mio plauso personale e quanto prima il riconoscimento dell’amministrazione che rappresento. Ricordo i primi giorni della pandemia quando mi rappresentò, trovando il mio immediato sostegno, la volontà di far partire una raccolta fondi per acquistare i dispositivi di sicurezza, al tempo introvabili, per gli operatori sanitari dell’Ospedale San Paolo. A lui va il merito di aver innescato quell’effetto domino che ha fatto partire una straordinaria catena di solidarietà che ha portato all’incredibile risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti.Sono convinto che Fabrizio e tutte le persone che si sono ritrovate nel gruppo facebook “Il cuore di Civitavecchia” siano il miglior esempio del paradigma “cittadinanza attiva – sussidiarietà orizzontale” a cui la nostra comunità deve ispirarsi nei prossimi mesi per riuscire a superare la crisi socio-economica in cui il Coronavirus ci ha trascinato.

Da parte mia favorirò e sosterrò con forza ogni iniziativa spontanea dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale che vadano nella direzione di aiutare chi è in difficoltà. Un primo giorno quindi che ci ha portato messaggi di positività e speranza nel futuro, a cui però voglio aggiungere una raccomandazione: rispettate il distanziamento sociale e le regole, da oggi, come stabilito nel Decreto del Governo, siamo tutti liberi di circolare ma anche individualmente responsabili del succcesso di questa rinascita. Proprio di questo parleremo approfonditamente nel video messaggio di domani. Avanti Civitavecchia!”