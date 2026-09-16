Sulla spiaggia del San Gaetano di Santa Severa si è svolta una dimostrazione della SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio, Sezione Tirreno, un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione dedicata alla sicurezza e al soccorso in mare.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “La Piccola Famiglia APS” di Roma, presente presso la nostra struttura con i suoi ragazzi e volontari, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e far conoscere da vicino il prezioso lavoro svolto dai cani da salvataggio e dai loro conduttori.

Un sentito ringraziamento alla Guardia Costiera di Santa Marinella e, in particolare, al Comandante Strato Cacace, per il prezioso supporto alla buona riuscita dell’iniziativa, anche attraverso la presenza di un’imbarcazione.

Sicurezza e soccorso in mare: una giornata di formazione e sensibilizzazione a Santa Severa

Un grazie speciale anche al Maresciallo dei Carabinieri di Santa Severa, Giancarlo Tortoreto, per la sua presenza e per la costante vicinanza alle iniziative del territorio.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa importante giornata, dedicata alla sicurezza, alla prevenzione, alla solidarietà e alla valorizzazione di un’attività di soccorso che può davvero fare la differenza.