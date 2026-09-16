Cambio in Consiglio comunale a Ladispoli: Gabriele Lancianese subentra a Floriana Gentile

Passaggio di consegne tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale a Ladispoli. Floriana Gentile lascia il suo posto e sarà sostituita da Gabriele Lancianese, primo dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni.
La formalizzazione del cambio avverrà nella seduta del Consiglio comunale del 24 settembre. Gentile era entrata in aula lo scorso febbraio, subentrando a Renzo Marchetti, nominato nel frattempo vicesindaco e assessore.
Per Lancianese si tratta di un ritorno in Consiglio dopo quattro anni. «Sono orgoglioso di poter far parte di questo nuovo Consiglio comunale», ha dichiarato, assicurando il proprio impegno per la crescita della città e il sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando.