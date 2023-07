Si sfalda l’Academy Ladispoli: mister Castagnari lascia il progetto

Continuano le difficoltà per la società ladispolana che annuncia l’addio di mister Castagnari e di alcuni giocatori

“Con rammarico ma di comune accordo si interrompe la collaborazione tra l’Academy Ladispoli ed il Mister Massimo Castagnari che con professionalità e caparbietà ha

condotto la prima squadra alla salvezza nella stagione calcistica 2022/23 appena conclusasi” si legge in un comunicato dell’Academy Ladispoli.

“Purtroppo per gli ultimi accadimenti di cui all’allontanamento del gruppo imprenditoriale romano – spiegano i vertici della società – non sussistono le condizioni per proseguire insieme. Per la stessa motivazione anche gli atleti già presentati ed anche alcuni tra i confermati facenti parte della rosa della scorsa stagione calcistica non continueranno il percorso con l’Academy Ladispoli”.

“E’ doveroso esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti al Mister Castagnari ed il suo staff a tutti gli atleti che hanno sposato il progetto Ladispoli se pur per poco tempo nonché a coloro che hanno condiviso con noi la scorsa stagione, augurando a tutti un grande in bocca al lupo per il futuro” chiude così la nota inviata alla stampa.