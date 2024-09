Questa mattina i VVF di Civitavecchia sono stati contattatati per la ricerca di un ragazzo disperso, immediatamente hanno risposto alla richiesta di aiuto.

Il giovane di nazionalità italiana, ha perso l’orientamento in zona Ripa Majala nel comune di Allumiere. A dare l’allarme sono stati i genitori, i Vvf di Civitavecchia sono accorsi immediatamente sul posto con l’equipaggio della 17A ed un automezzo 4×4 per il fuoristrada. Grazie a tecniche TAS, topografia applicata al soccorso, e numerose ore dedicate all’addestramento, gli uomini della Bonifazi sono riusciti a raggiungere il ragazzo in zona denominata, cammino del minatore. Il giovane era apparentemente in buona salute ma in stato confusionale.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno messo a bordo del 4×4 il giovane e affidato prima alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto ed in seguito ai genitori.