Ancora accesi i riflettori sulla chiusura della Settevene Palo

Di Giulia Simone

Settevene Palo chiusa, Pascucci:”Stanziati più di due milioni di euro”-

Sono ancora accesi i riflettori sulla chiusura della strada Settevene Palo, che da mesi ormai impedisce ai cittadini – pendolari soprattutto- di muoversi lungo la via provinciale che collega il litorale romano alla zona del lago di Bracciano.

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dichiara “Come consigliere di opposizione ho fatto stanziare in totale 2 milioni e mezzo di euro per i lavori”.



“Il primo milione e 250 mila è stato assegnato ad una ditta per una gara d’appalto, tuttavia con un mostruoso ritardo”.



” In seguito poi alle piogge di Novembre c’è stata poi una frana ed è caduto un masso dalla parte alta”.

“Quel crollo è di proprietà sia del Mibact, che ha investito 180 mila euro per il consolidamento del terreno, sia di un privato”.

“Il privato ha ricevuto un’ordinanza dalla città metropolitana per effettuare i lavori, ma non li ha fatti”.

“Così in questi giorni io personalmente ho incontrato un dirigente che , su mia sollecitazione, andrà a verificare quindi il lavoro non fatto”.

“Ci saranno dei lavori in danno: li farà la Città Metropolitana che poi manderà il conto al privato”.

Settevene Palo, in corso i lavori di messa in sicurezza

Anche Federico Ascani in qualità di Consigliere Metropolitano, si è espresso in merito alla vicenda.



” Il movimento 5 stelle e la Raggi dovevano già intervenire in precedenza”.

“L’ ultimo intervento infatti risale a prima del 2016, cioè prima che la Raggi fosse sindaco”.

“Purtroppo c’è da dire che quella via sarà sempre problematica, perché si trova tra un monte ed una valle”.