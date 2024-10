Identificate 227 persone, 3 persone denunciate in stato di libertà, controllati 115 veicoli, contestate 2 violazioni al C.d.S. e ispezionati 7 esercizi commerciali

Servizi ad alto impatto nel quadrante occidentale di Roma: eseguiti dalla Polizia di Stato controlli, denunce e ispezioni

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato ha svolto un servizio ad alto impatto nel quadrante ovest della capitale, con l’obiettivo di intensificare il controllo per contrastare le segnalate situazioni di degrado, le frequenti attività di spaccio nella zona e verificare episodi di illegalità.

Nello specifico, i poliziotti del XIII Distretto Aurelio, unitamente al personale dell’U.P.G.S.P., hanno messo in atto un servizio indirizzato al presidio e pattugliamento di piazza Giureconsulti e delle aree di parcheggio nelle vicinanze della fermata metro, del centro commerciale “Aura” e in via Pineta Sacchetti.

Inoltre, con l’obiettivo di intensificare il controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, l’attività ha interessato anche la stazione metropolitana fermata “Valle Aurelia”.

Invece, le attività coordinate dal personale del XI Distretto San Paolo, che hanno visto la partecipazione del Reparto Cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e della Polizia Roma Capitale, hanno interessato l’area del complesso Corviale.

Nel corso delle attività sono state complessivamente identificate 227 persone, 3 persone denunciate in stato di libertà, controllati 115 veicoli, contestate 2 violazioni al C.d.S. e ispezionati 7 esercizi commerciali.