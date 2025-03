Il rischio è perdere la categoria: un risultato che la città non merita

Serve una vittoria al Cerveteri per riprendere il cammino salvezza –

Domenica il Cerveteri tenterà di risollevarsi da una classifica deficitaria, che obbliga di vincere.

Sul campo del JFC Civitacastellana, la truppa verde azzurra è chiamata a una svolta: tre punti sono la parola d’ordine, contro una squadra che ha, in suo, il dovere di non prendere punti per non retrocedere.

Il Cerveteri, quindi, non può permettersi di lasciare punti all’avversario, ragione per cui occorrerà una prova di forza, fatta di coraggio e gambe.

La vittoria lontano da casa manca da qualche mese, ora serve rimboccarsi le maniche e vincere.

Una vittoria, ora come ora, è molto determinante, soprattutto a livello emotivo.