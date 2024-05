“Sedotta e Sclerata Show”: evento di sensibilizzazione in Campidoglio

In occasione della giornata mondiale della Sclerosi Multipla

“Sedotta e Sclerata Show”: evento si sensibilizzazione in Campidoglio

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, oggi, 30 maggio 2024, si è tenuto presso la Sala del Carroccio di Roma – Campidoglio un evento di sensibilizzazione che si distingue per il suo approccio lontano dal pietismo, puntando invece a diffondere positività e resilienza.

Francesco Vacca – Presidente di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla): ha illustrato i progressi e le sfide nella lotta contro la sclerosi multipla, evidenziando il ruolo cruciale dell’associazione nel supporto ai pazienti e nella ricerca. Il Presidente Vacca ha ringraziato Ileana “Sono qui insieme ad una delle mie più grandi amiche che è Ileana Speziale che come ogni anno dedica un suo spettacolo nella settimana nazionale della sclerosi multipla dal titolo Sedotta e sclerata show, che quest’anno è alla sua terza edizione”.

Dott. Francesco Comellini – Responsabile dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità: ha fornito una panoramica sulle attuali condizioni delle persone con disabilità in Italia, ribadendo l’importanza di eventi che promuovano una maggiore consapevolezza e inclusione.

Sifu Nelson Tello, primo Maestro ad aver portato in Italia il Kung fu, disciplina attraverso la quale tutte le persone possono riscoprire la propria forza interiore e una piena consapevolezza delle proprie capacità fisiche e mentali. Il Maestro insieme a tutto il suo team ha dimostrato vicinanza e pieno sostegno all’attività portata avanti da Ileana. In occasione dello show ci sarà una mostra di quadri prodotti dal Sifu Nelson Tello presso il Teatro Parioli.

Ad entrare nel vivo del Sedotta e sclerata show 3, il direttore artistico Casimiro Lieto che attraverso la sua maestria, ha raccontato in dettaglio, come sul palco del teatro Parioli, sabato 1 giugno prenderà vita l’emozionante spettacolo. Anche gli artisti del Piceno Pop Chorus hanno voluto dare il loro contributo attraverso una loro partecipazione alla conferenza con l’anticipazione di quello che succederà il 1 giugno al teatro Parioli.

Ileana Speziale: ha concluso la conferenza con una testimonianza toccante. Ileana, l’anima del progetto “Sedotta e Sclerata”, ha raccontato come la diagnosi di sclerosi multipla sia diventata per lei un incentivo a incoraggiare gli altri. La sua storia personale è un potente esempio di come trasformare una difficoltà in una forza motivazionale.

Lo spettacolo Sedotta e sclerata show 3 prende spunto dal romanzo sequel “Sedotta e sclerata 2” che Ileana in prima assoluta ha presentato in chiusura della conferenza stampa.

A guidare la conferenza stampa, il poliedrico giornalista, rinomato inviato del tg5, Paolo Capresi.

Svetlana Celli – Presidente dell’Assemblea Capitolina: ha chiuso l’evento sottolineando l’importanza del sostegno istituzionale e il valore del patrocinio concesso per iniziative come questa. Ha voluto consegnare ad Ileana Speziale, in rappresentanza dell’Assemblea Capitolina, un attestato di merito riconoscendo il suo prezioso lavoro e la forza che trasmette quotidianamente a tutte le persone affette da sclerosi multipla.