Cerveteri, sabato mattina l’inaugurazione del Parco Ina Casa

Riapre il primo dei cinque parchi pubblici coinvolti nella “Rigenerazione Urbana”

“Sabato 1 giugno alle 10.30 di mattina, inaugureremo il Parco Ina Casa, il primo dei cinque parchi che stiamo riqualificando in tutta Cerveteri,” ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti “sarà un momento di grande festa con animazione per bambini e bambine, durante il quale potremo finalmente riaprire i cancelli di quest’area che abbiamo voluto riqualificare e restituire alla comunità più bella, più verde e più sicura. Un parco per tutti: accessibile, inclusivo, curato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale.”

La riqualificazione del Parco Ina Casa rientra nel progetto realizzato con i fondi Pnrr dedicati alla Rigenerazione Urbana, destinati a ricucire i territori e creare aree di

condivisione dove unire le comunità e combattere l’emarginazione.

“È bello che nelle nostre comunità cresca la disponibilità di spazi pubblici accessibili a tutti e, soprattutto, inclusivi – ha continuato il Sindaco – in particolare quelli destinati all’attività ludica e motoria dei bambini e delle bambine. Questi spazi sono attrezzati e pensati per garantire non solo l’accessibilità, ma anche la piena interazione, socializzazione e condivisione dei momenti di gioco e di crescita.”

Questo progetto darà nuova vita a un parco che meritava una consistente opera di restyling, oltre alla riqualificazione dell’area è stato installato un castello polivalente con scivoli, torri, corde e arrampicate, un’altalena inclusiva e vari giochi a molla, tutti progettati per stimolare il gioco e la fantasia dei più piccoli in totale sicurezza. Tra gli interventi una pavimentazione antitrauma, l’implementazione delle alberature per creare aree ombreggiate, una recinzione in ferro con nuovi cancelli di accesso, un impianto di illuminazione efficiente e sostenibile e una cisterna per il recupero delle acque piovane integrata nel sistema di irrigazione.

“È giusto che l’amministrazione si occupi di tutte quelle azioni che portano al benessere della comunità, inclusa la creazione e la condivisione di spazi per giocare, contribuendo così a migliorare la salute. In base alle risorse a disposizione, abbiamo distribuito i fondi tra i vari parchi. L’augurio è che tutti possano usufruire di questi spazi per stare bene insieme.” A fine giugno all’interno del parco verranno concluse le installazioni, con tavoli da picnic, una fontanella, una rastrelliera per le bici e dei cestini per i rifiuti.

“Desidero ringraziare l’Ufficio Ambiente – ha concluso Gubetti – per il lungo e diligente lavoro svolto su questo progetto, l’ex Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti che per mesi ha seguito da vicino la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’Assessore all’ambiente Francesca Appetiti per averlo affiancato nella gestione del verde e per l’impegno che ha messo durante tutta la fase dei cantieri. Ogni dettaglio è stato curato per rendere il parco più bello e fruibile. Ciò che conta maggiormente è che, a partire da oggi, i nostri bambini potranno beneficiare di quest’area, dotata di giochi inclusivi e spazi verdi, dove potranno stare insieme in sicurezza.”