“Sedotta e Sclerata Show” lo spettacolo per parlare di Sclerosi Multipla

Uno spettacolo ispirato dal romanzo autobiografico di Ileana Speziale, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas col Patrocinio di AISM

In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, andrà in scena “Sedotta e Sclerata Show3”, uno spettacolo voluto da Ileana Speziale, autrice del romanzo autobiografico e colpita lei stessa da sclerosi multipla, ma che ha deciso di non arrendersi alla malattia e diventare anzi un un riferimento per chi come lei vive questa malattia

Lo spettacolo andrà in scena ilv30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, con la presenza di tanti musicisti, attori, giornalisti di fama internazionale, uno show arricchito anche dalle testimonianze di chi la malattia la vive o la tratta ogni giorno, con l’obiettivo di fare una campagna di sensibilizzazione sociale contro la discriminazione e i pregiudizi legati alla disabilità.



Alla serata, presentata da Savino Zaba, interverranno tra gli altri: il cantante Luca Barbarossa, la soprano Ekaterina Bakanova gli attori Sebastiano Somma e Claudia Gerini (accompagnata quest’ultima dal Solis String Quartet), i ballerini di tango argentino Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, i comici Pablo e Pedro, la scrittrice Ileana Speziale. Presenti poi Ramin Bahrami, considerato uno tra i più importanti interpreti bachiani viventi a livello internazionale, Guido Rimonda, violinista di fama internazionale ed il cantautore Antonio Laganà.

La Sclerosi Multipla è una patologia neurodegenerativa demielinizzante, che colpisce prevalentemente i giovani. La SM può esordire ad ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i giovani – 16/40 anni – e nelle donne che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini. In Italia si calcola una nuova diagnosi di SM ogni tre ore, gli effetti sono molto variabili da persona a persona.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI