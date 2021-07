Sede centrale poste: 236 volti romani nel mosaico della bandiera italiana a sostegno degli azzurri

La maxi-bandiera di 900 metri quadrati italiana installata ad inizio Europei di calcio nella sede centrale di Poste Italiane all’Eur ha accompagnato gli Azzurri per tutto il percorso della competizione e li seguirà fino a domenica prossima, giorno della finale.

Tra i 1200 volti dell’azienda che compongono il tricolore da record, alto 60 metri e largo 15, la maggiore rappresentanza “geografica” a livello nazionale è quella dei dipendenti della Capitale: sono infatti ben 236, circa uno su cinque, i visi dei dipendenti romani applicati in diverse strutture tra sedi centrali, uffici di recapito e uffici postali che hanno trovato spazio nel maxi mosaico che ricopre interamente la facciata del palazzo di Poste.

Tantissimi sorrisi di donne e uomini per la prima volta insieme, in un unico tricolore che con questo gesto hanno voluto far parte dell’iniziativa aziendale denominata #Posteitaliani, inviando la propria foto e “mettendoci la faccia” per essere idealmente vicini alla Nazionale di Roberto Mancini.

A tutti coloro che hanno partecipato con la loro foto Poste Italiane ha inviato una cartolina ricordo con la foto degli azzurri e una dedica speciale del CT della Nazionale.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio sostenendo il progetto di rinnovamento che la FIGC porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi.