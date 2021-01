Share Pin 0 Condivisioni

Il vicesindaco di Città Metropolitana: “Forniremo alle ditte incaricate istruzioni in merito a quanto deciderà il Governo”

Scuole, Zotta: “Ci prepariamo alla riapertura, attivi i sistemi di riscaldamento”

“Ho predisposto l’accensione del sistema dei riscaldamenti nelle scuole superiori di Roma e provincia nei giorni feriali durante le vacanze natalizie, per consentire agli edifici scolastici di mantenere una temperatura accettabile per il rientro degli studenti in classe”.

Ad annunciarlo è stato il vice sindaco di Città Metropolitana, Teresa Zotta.

“Le caldaie saranno a pieno regime dalla notte prima dell’apertura. In ottemperanza a quanto decidera’ il Governo forniremo alle ditte incaricate istruzioni in merito”.

