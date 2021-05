Share Pin 0 Condivisioni

Partecipato incontro presso lo stabilimento ‘Ezio alla Torretta’ a Campo di Mare

Scuolambiente si riunisce in assemblea e rilancia le sue attività – riceviamo e pubblichiamo:

Con una bella e partecipata assemblea presso lo Stabilimento da Ezio alla Torretta l’ Associazione Scuolambiente si è riunita in Assemblea per rilanciare le attività e rinnovare l’organismo direttivo confermando la fiducia alla presidente Maria Beatrice Cantieri. In realtà, durante la pandemia, le attività dell’Associazione non si sono mai fermate del tutto e la presenza sul territorio è stata sempre costante e attiva. La pulizia dell’area di Torre Flavia, la tutela del Bosco di Valcanneto, la rinnovata collaborazione con Salviamo il Paesaggio e la Marcia degli Alberi, il supporto a Dammi la zampa, le relazioni con il Comune di Anguillara, testimoniano la operatività dell’Associazione che anche in questo momento così difficile non ha mai interrotto la sua azione di volontariato. E, a testimonianza della vitalità dell’Associazione, c’è stata la presenza rinnovata del Forum Giovani e delle molte mascotte che rappresentano “il futuro dell’ Associazione, del nostro territorio e del nostro pianeta” coma ha voluto sottolineare la Presidente Cantieri.

Moltissimi sono anche i progetti in fieri: a partire già da sabato 5 giugno con una giornata “Plastic Free” e la presentazione del libro di Francesca Reboa La casa dei sogni prevista per i primi di luglio. E poi i progetti rivolti alle scuole, rimodulati in funzione di un anno che ci si augura migliore ma ancora incerto nella programmazione scolastica. Infine l’organizzazione del trentennale dell’Associazione che sarà un’occasione per ritrovare tanti amici e ripercorrere idealmente le moltissime iniziative di questo lungo periodo di attività. “Scuolambiente è sempre stata ed è ancora un’associazione di persone vere, che si stimano, si apprezzano e si riconoscono in un ideale, che si sostengono nelle difficoltà e che si sentono di essere “in famiglia” è questo, credo, il segreto della nostra longevità” ha concluso la Presidente Cantieri.



