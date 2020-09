Scuola, Pascucci in diretta social risponde alle domande dei cittadini

Share Pin 5 Condivisioni

Pascucci in diretta social risponde alle domande dei cittadini

“Come annunciato, oggi ho tenuto una lunga diretta Facebook durante la quale ho risposto alle domande dei cittadini in vista della riapertura delle scuole, fissata per il 14 settembre” annuncia il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci sulla propria pagina social.

“Riaprire le scuole poco prima delle elezioni del 20 e 21 per farla richiudere poche ore dopo non è una scelta saggia, ma ci limitiamo “a fare i compiti” confessa il Sindaco all’inizio della diretta: “Siamo preoccupati”.

Tra gli argomenti di discussione, le le direttive in materia di prevenzione al contagio da COVID-19 e tutti i servizi relativi la scuola: scuolabus, mensa scolastica e AEC , che inizieranno tutti e tre dal primo giorno scolastico.

La richiesta per lo scuolabus si può fare sia online (dai moduli sul sito del comune), oppure raggiungendo il parco della Legnara nei giorni martedì o giovedì (orario continuato) o chiamando 06989630206 oppure chiamando il numero precedente con il 209 finale, cui risponde l’ufficio servizi sociali, oppure mandando mail a cerveteri.pagonlinepa.it.

Tra le norme da rispettare:

-Nelle scuole primarie e secondarie mantenere un distanziamento di un metro, ciò non è previsto nelle scuole d’infanzia, ma è necessario che le attività e spostamenti avvengano “a bolle”, coinvolgendo l’intera classe;

-Interventi strutturali: ogni intervento strutturale o di manutenzione è già stato finanziato;

-I lavori in corso termineranno tutti prima dell’inizio della scuola;

-Tutti gli arredi richiesti sono stati acquistati;

-Sono stati messi a disposizione dei 4 istituti comprensivi tutti i locali dl comune utilizzabili come scuole;

-Tra gli interventi strutturali: le tenso strutture messe a disposizione dalla Protezione civile, la riorganizzazione degli spazi ad opera della I.C. Salvo d’Acquisto, la messa a disposizione di più spazi alla I.C di Marina di Cerveteri e per la Don Milani di Valcanneto un’altra riorganizzazione degli spazi. Gli alunni di Casetta Mattei saranno trasferiti presso i locali dei Terzi.

-Nel servizio mensa è prevista una riduzione degli alunni che mangiano contemporaneamente, aggiungendo in qualche plesso un turno in più, soluzione non attuabile in altrettanti plessi ( tutte le info nella diretta) dove a turno si consumeranno i pranzi in aula. Le aule saranno sempre sanificate prima e dopo il pranzo. I pasti sono stati unificati per far sì che i ragazzi in aula e nel refettorio possano mangiare gli stessi alimenti.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella diretta qui allegata.

“Ovviamente non abbiamo (come nessun Comune d’Italia) il quadro completo di ciò che accadrà. Posso solamente garantirvi però che Cerveteri è pronta a riaprire in sicurezza e nel rispetto di tutte le vigenti normative”.

“Con l’occasione, ringrazio Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione, che ha partecipato con me alla diretta, tutto il personale dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Opere Pubbliche e un augurio a tutti i Dirigenti Scolastici, con i quali in queste settimane abbiamo lavorato quotidianamente in vista della riapertura”, conclude il Sindaco.

