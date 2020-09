Scuola Ladispoli, l’in bocca al lupo dell’Assessore Bitti a tutti i ragazzi

Share Pin 1 Condivisioni

Comune di Ladispoli e Assessore alla Pubblica Istruzione Fiovo Bitti intervengono sulla riapertura delle scuole

Così in un nota social il Comune di Ladispoli e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fiovo Bitti in merito alla riapertura delle scuole: “In un anno così particolare i nostri più sentiti auguri di buon auspicio a tutti i ragazzi, i genitori, i docenti e operatori del settore per l’anno scolastico pronto a cominciare. Che sia un anno all’insegna della consapevolezza e della responsabilità.”

Il comunicato è integrato da un video.

