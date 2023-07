Screening, mammografia e ritiro kit colon retto per la prima volta a Santa Severa Nord

Screening, mammografia e ritiro kit colon retto: il 3 e il 4 agosto in Piazza della Repubblica 1, di fronte al Centro Anziani

Lo screening oncologico della Asl Roma 4 non va in vacanza e rinnova un nuovo appuntamento il 3 e il 4 agosto per la prima volta a Santa Severa Nord. Per l’occasione, l’unità mobile sarà ospitata in Piazza della Repubblica 1, difronte al Centro Anziani. Lo screening oncologico è rivolto a donne e uomini di età compresa tra i 50 e 74 anni che potranno eseguire rispettivamente mammografie e ritiro kit per la prevenzione del colon retto. Per fissare un appuntamento è preferibile contattare il numero verde 800 539762, premendo il tasto 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-13 e dalle ore 14-17. Si effettuano accessi diretti anche sul posto.

“Vogliamo ribadire l’importanza di sensibilizzare l’utenza alla prevenzione – ha sostenuto la coordinatrice del servizio di screening della Asl Roma 4, Dott.ssa Elisabeth Galliano – coinvolgendo tutte le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e 74 anni per accompagnarli in un percorso di prevenzione che li seguirà a 360 gradi. La nostra unità mobile – spiega la Dott.ssa Galliano – monta un mammografo di ultima generazione che si sposta sui territori laziali per raggiungere quanta più popolazione possibile”.

“Sono esami sicuri e in particolar modo la mammografia viene letta a doppio cieco, ovvero da due radiologi separati. Scoprire la presenza di lesioni in fase precoce è fondamentale e con lo screening oncologico della mammografia e del colon retto abbiamo la possibilità di intervenire in anticipo, limitando le conseguenze e rendendo la qualità di vita migliore sia per le donne che per gli uomini. La prevenzione non va in vacanza pertanto vi aspettiamo il 3 e il 4 agosto a Santa Severa Nord”.

di Beatrice Pucci