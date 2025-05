L’iniziativa è organizzata dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi: “Croce Rossa punto di riferimento nel territorio. Importante appuntamento quello di venerdì per la salute di ognuno di noi

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Si tratta di “controlliAMOci”, organizzata dalla Consigliera comunale di Cerveteri insieme a Croce Rossa Italiana, che avrà luogo venerdì 9 maggio nella Piazza del Mercato settimanale in Largo Almuneacar, vicino la Grande Quercia. Dalle ore 09:00 del mattino fino alle ore 17:30, troverete il personale di Croce Rossa per effettuare uno screening diabetologico con misurazione della glicemia e della pressione gratuite. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 invece, sarà presente sul posto un medico diabetologico, per proseguire l’attività di screening iniziata il mattino. Gli screening sono totalmente gratuiti e non necessitano di alcuna prenotazione.

Screening diabetologici e misurazioni di pressione e glicemia gratuiti a Cerveteri: gazebo di Croce Rossa Italiana al mercato del venerdì

“Con il Comitato di Santa Severa – Santa Marinella di Croce Rossa Italiana si è instaurato oramai un rapporto solido, di grande e reciproca collaborazione su tantissimi fronti legati al sociale e all’assistenza alla popolazione più fragile – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – anche questa volta, riservando una grande attenzione alla nostra città hanno immediatamente accolto l’invito ad organizzare una giornata di sensibilizzazione e prevenzione gratuita per i cittadini di Cerveteri. Il mio invito è quello di partecipare numerosi: si tratta di un’iniziativa totalmente gratuita importante per la salvaguardia della propria salute”.

“Come Consigliera comunale di Cerveteri – prosegue Adele Prosperi – continuo nel mio impegno nel promuovere la prevenzione e nel sensibilizzare la cittadinanza su quanto questa sia importante. Per questo, invito tutti a fare passaparola e ad informare amici e conoscenti su questo appuntamento”.

“Colgo l’occasione – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – per fare un ringraziamento davvero sincero e di cuore a tutti i volontari e al personale medico messoci a disposizione da Croce Rossa Italiana per questa giornata e alla Presidente del Comitato di Santa Severa – Santa Marinella Rosanna Saba, preziosa con la sua attività e il suo senso di appartenenza in tantissime iniziative tra cui quella che proponiamo venerdì al mercato. Croce Rossa anche nel nostro territorio da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento, una vera e propria istituzione per quanto riguarda il Volontariato, il sociale e l’assistenza alla popolazione. Un ulteriore e sentito ringraziamento, mi sia consentito farlo al Dottor Domenico Paglialunga, per la squisita collaborazione e la preziosa assistenza offerta. A tutti loro, il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono”