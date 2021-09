L’assessore al Bilancio del Comune di Ladispoli replica ai partiti di opposizione sulle diverse modalità adottate da Ladispoli e Cerveteri per aiutare i commercianti che hanno sofferto dell’emergenza covid

Sconto Tari Ladispoli, Aronica: “Riportare la semplice percentuale di abbattimento è stato in questo caso, un furbesco tentativo fuorviante”

“Sono stato messo a conoscenza di un comunicato a firma di 4 organi politici pubblicati da siti locali relativi alle agevolazioni tari concesse dagli enti locali e, più precisamente, a raffronti tra le misure attuate dalla nostra amministrazione e quella del vicino comune di Cerveteri.”

Lo afferma in una nota appena diffusa l’Assessore al Bilancio del Comune di Ladispoli Claudio Aronica, dichiarando inoltre:

“E’ chiaro che preferirei occupare il tempo non dedicandomi a sterili polemiche, mi permetto però di farlo io un semplice raffronto proprio rispetto a quanto riportato nel comunicato, i fondi che “il Governo nazionale dopo poco tempo, con lungimiranza, ha posto a disposizione degli enti locali” per la nostra amministrazione sono stati pari a € 300.000,00 mentre quelli per il comune di Cerveteri sono stati pari a € 245.000,00.

Riportare la semplice percentuale di abbattimento è stato in questo caso, un furbesco tentativo fuorviante che però non ha messo in luce altro che la nostra cittadina ha un tessuto produttivo ben più significativo rispetto a quello dei nostri confinanti di Cerveteri e che, anche in questo caso, gli aiuti destinati agli enti locali non hanno seguito le effettive necessità degli stessi ma, in una comprensibile ricerca di velocità, in un semplice calcolo in base agli abitanti.”