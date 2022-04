Scomparsa di Ezio ed Elena Badini, Crisanti e i commercianti di P.za S. Pietro: “Cerveteri resta orfana di due pezzi di storia”

In un momento così sfortunato di suo, un’altra tragedia ha colpito la nostra cittadina.

Cerveteri oggi resta orfana non di uno ma di ben due pezzi di storia: Ezio ed Elena Badini, una coppia tanto unita nella vita che non poteva che dividersi anche la morte: lui si è spento ieri mattina, lei lo ha raggiunto in 24 ore.

Una vita divisa in due, una storia lunga quasi settant’anni eppure piena di attenzioni reciproche, senza strappi , di piccoli gesti e di affettuose abitudini.

Era un amore d’altri tempi ! Garbato, gentile , educato e perbene lui; un uragano, una donna fin troppo vera, una guerriera lei, mamma moglie nonna sempre attenta, una fonte inesauribile di forza! Lasciano un grande vuoto, ed un’intera comunità profondamente rattristata per la loro scomparsa.

Avevano tutto in comune persino le iniziali dei loro nomi sembra come se insieme avessero deciso di affrontare questo nuovo e lungo viaggio tenendosi mano per la mano. Alle figlie, al genero, al nipote ed ai pronipoti resteranno ricordi, sprazzi, immagini e parole di una vIta divisa in due. Ezio ed Elena hanno onorato degnamente la loro promessa di matrimonio : “finché morte non ci separi”. Il loro desiderio si è realizzato ed a me piace immaginarlo insieme abbracciati per sempre!

Personalmente ed unitamente a tutti i commercianti di Piazza San Pietro che si uniscono al mio pensiero desidero stringere con una forte abbraccio l’intera famiglia ed in particolare Paola e Gabriella.

Roberta Crisanti ed i commercianti di Piazza San Pietro

Le esequie sono previste per oggi alle 15.00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.