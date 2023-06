Sclerosi Multipla, il Comune di Cerveteri firma la Carta dei Diritti di Aism

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un gesto simbolico ma importante, è vicinanza istituzionale verso il mondo della Ricerca”. La Consigliera Prosperi: “Cerveteri una città amica della Ricerca Scientifica”

Rendere le diagnosi più veloci, garantire l’accesso alle terapie e alla riabilitazione, difendere i diritti sul lavoro delle persone con Sclerosi Multipla. Questi i valori fondanti della Carta dei Diritti di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme alla Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica Adele Prosperi, hanno sottoscritto sancendo l’adesione formale del Comune di Cerveteri.

“In tanti anni di attività sul territorio, grazie alla Consigliera comunale e Delegata Adele Prosperi, a Cerveteri è stato fatto un importante lavoro di sensibilizzazione sul tema della Sclerosi Multipla e i risultati in termini di raccolta fondi testimoniano quanto l’argomento sia stato recepito dalla nostra città – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sottoscrivere la Carta dei Diritti è un gesto simbolico ma importante: vuole rappresentare, per quanto nelle competenze di una Amministrazione comunale, la vicinanza formale sia alle persone affette da Sclerosi Multipla, che ad oggi ancora non ha una cura, che a tutti coloro, medici, ricercatori e volontari che ogni giorno sono impegnati per trovare una cura e garantire servizi efficienti alle persone”.

“A sostegno di Aism e della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla già in passato come Amministrazione comunale abbiamo prodotto atti formali – ha detto Adele Prosperi, Consigliera comunale – fui proprio io durante il mio primo Consiglio comunale a presentare e portare all’approvazione di una mozione dedicata proprio ad Aism. Un atto che ci ha resi uno dei primi ‘Comuni Aism’ della Provincia di Roma e del Lazio. Come Consigliera, ma soprattutto come Volontaria e come Donna sono tanti anni che sono attiva nel campo della raccolta fondi: il prossimo sarà il decimo anno e di anno in anno, le cifre raccolte grazie alle donazioni dei cittadini sono sempre alte e importanti. Come amministratori locali sono conscia che il nostro apporto sia infinitamente minimo al tema della Ricerca Scientifica, ma senza dubbio saremo sempre in prima linea per sostenere questa causa davvero importante”.

“Come Amministrazione comunale vogliamo dare una rilevanza sempre maggiore alle attività legate ad Aism e alla Ricerca Scientifica – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – una delle prossime attività che vorrei portare a compimento è l’avvio di un tavolo di lavoro con tutte le realtà che si occupano di Ricerca, per rendere sempre di più Cerveteri una città solidale e attenta al tema”.