‘Servizio regolare su tutte le linee, possibili riduzioni bus’
Sciopero trasporti, metro aperte a Roma –
Metro aperte a Roma questa mattina, durante lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da alcune sigle autonome.
A quanto reso noto da Atac sui canali social, al momento prosegue il servizio su tutte le linee.
Possibili riduzioni per gli autobus fino alle 17.
A proclamare l’agitazione di 24 ore l’organizzazione Sul mentre Usb lavoro Privato e Orsa Tpl sciopereranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30.