Sciopero nazionale degli operatori Rieco a Cerveteri: possibili disagi nella raccolta rifiuti

Venerdì 17 ottobre 2025 gli operatori della Rieco S.p.A., impegnati nel servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri, aderiranno allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e FIADEL.

Durante la giornata di sciopero, saranno garantiti solo i servizi essenziali, ovvero: la raccolta e il trasporto dei rifiuti presso scuole, mense pubbliche e private, ospedali e comunità terapeutiche, oltre alla pulizia di mercati e fiere.

Tutti gli altri servizi previsti dal calendario di raccolta non saranno effettuati e verranno recuperati al successivo turno disponibile.

Il Comune di Cerveteri e Rieco S.p.A. invitano i cittadini a programmare la gestione dei rifiuti in base alle limitazioni previste e ringraziano per la collaborazione e la comprensione.