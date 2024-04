Arriva l’apicoltore per portarle in salvo

È servito l’intervento di un apicoltore in piazza San Pietro a Cerveteri. Oggi uno sciame di api è stato avvistato e aveva trovato riparo in un’aiuola. Sappiamo bene che le api sono vitali per il nostro ecosistema, ma possono essere anche pericolose per le persone, dunque il professionista in questi casi è fondamentale, che sa bene come trovare la regina per poi spostare tutti nelle arnie.

Foto di A. Alfani