Il 58enne di Ladispoli è deceduto in seguito ad un frontale. Tanti gli incidenti negli ultimi giorni sul territorio

Schianto sull’Aurelia, la vittima è Bruno Pietrangeli

Ha invaso l’altra carreggiata andando a scontrarsi con due auto in transito. Ancora una tragedia sul litorale romano. Vittima, Bruno Pietrangeli, 58 anni di Ladispoli.

IL FATTO

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo la statale Aurelia in direzione Civitavecchia quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi prima contro una Yaris guidata da una donna, e successivamente contro una jeep sulla quale si trovavano due ventenni romani.

L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo all’uomo che purtroppo è morto sul colpo. Gravi le condizioni dei due giovani a bordo della gip. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Cerveteri che, insieme ai sanitari del 118, utilizzando attrezzature da taglio, li hanno estratti dalle lamiere affindandoli alle cure dei sanitari. Sul posto sono atterrate anche due eliambulanze che hanno trasportato i ragazzi al Policlinico Gemelli di Roma. A occuparsi dei rilievi i Carabinieri.

L’incidente, al km 35,7 della statale Aurelia, subito dopo la frazione ladispolana di Marina di San Nicola (in direzione Roma) ha causato forti rallentamenti al traffico con i veicoli dirottati in zona Monteroni o sulla Doganale per poter raggiungere le città del litorale o la Capitale.

MORTALE ANCHE SULLA VIA DOGANALE

Purtroppo si tratta del secondo incidente mortale che si verifica sul territorio. Solo sabato scorso, intorno alle 18, un motociclista ha perso la vita. L’uomo, Amerigo Lipizzi, 48 anni di Cerveteri, stava percorrendo la provinciale, quando all’altezza della frazione di Borgo San Martino, ha perso il controllo del suo veicolo andando a schiantarsi contro un’auto che procedeva in direzione opposta. Il conducente dell’auto, un 44enne del posto, è fortunatamente rimasto illeso ma per precauzione è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Padre Pio di Bracciano. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, il centauro stava procedendo in direzione dell’Aurelia quando ha perso il control.lo del mezzo invadendo la corsia opposta andando a schiantarsi contro l’auto del 44enne. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il 48enne. Le ferite riportate alla testa e in altre parti del corpo sono risultate troppo gravi.



MOTO CONTRO AUTO A MARINA DI CERVETERI

E sempre ieri, nel pomeriggio, sulla statale Aurelia nei pressi dell’ingresso di Cerenova, una moto si è scontrata con un’auto. Sul posto si sono portati subito i soccorsi che hanno elitrasportato il centauro in ospedale. Illeso il conducente dell’auto.