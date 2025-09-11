Santa Severa: World Cleanup Day 2025, la Riserva di Macchiatonda protagonista della pulizia

Santa Severa: World Cleanup Day 2025

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il World Cleanup Day 2025, la giornata mondiale dedicata alla pulizia del nostro pianeta. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Quest’anno, l’iniziativa si concentrerà sulla splendida Oasi della Riserva Naturale di Macchiatonda. In collaborazione con i guardiaparco, i volontari saranno impegnati nella raccolta di rifiuti, per restituire alla riserva la sua bellezza incontaminata e permettere a tutti di viverla in modo più consapevole.

L’invito è rivolto a chiunque voglia partecipare e vivere la riserva da una prospettiva unica, diventando protagonista di un’azione concreta per la natura. Al termine delle attività di pulizia, è previsto un aperitivo tutti insieme per festeggiare l’impegno collettivo e il successo della giornata.

Aiuta a diffondere il messaggio: condividi l’iniziativa e invita amici e familiari a unirsi a questa importante missione ecologica!