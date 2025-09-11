Ladispoli, 200.000 euro per riqualificare il parco del Sacro Cuore: via ai lavori per la prossima estate

L’amministrazione comunale di Ladispoli ha stanziato circa 200.000 euro per la riqualificazione del parco comunale di via dei Fiordalisi, concesso alla parrocchia del Sacro Cuore. Un sopralluogo congiunto, che ha visto la partecipazione del Sindaco Alessandro Grando, di Don Gianni e dei tecnici comunali, ha dato il via alla fase progettuale degli interventi. L’obiettivo è trasformare l’area in un luogo più sicuro, funzionale e inclusivo, pronto per la prossima estate.

Gli interventi previsti mirano a migliorare radicalmente un’area che rappresenta un importante punto di aggregazione per famiglie e ragazzi. La sicurezza è la priorità: verrà completamente sostituita la recinzione perimetrale e sarà installato un nuovo impianto di illuminazione per rendere il parco fruibile anche nelle ore serali e prevenire atti vandalici.

L’area dedicata ai bambini sarà ampliata con nuovi giochi, mentre la struttura coperta esistente verrà raddoppiata in superficie e dotata di una nuova pavimentazione. Si prevede anche la realizzazione di un nuovo bar più accogliente e funzionale, pensato come punto di ritrovo per i ragazzi e per l’organizzazione di serate ed eventi.

Non mancherà un’attenzione particolare alle aree sportive: il campo di calcetto e quello di pallavolo adiacente saranno oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Inoltre, il parco sarà reso completamente accessibile grazie alla creazione di un percorso pedonale fruibile anche da persone con disabilità motoria, ribadendo il suo ruolo di luogo di inclusione.

In tema di accessibilità e riqualificazione urbana, è previsto anche il riasfalto del marciapiede che costeggia il parco, oltre a via dei Fiordalisi e altre vie del quartiere, a partire dal completamento di Viale Mediterraneo. I lavori inizieranno a ottobre.

I tecnici sono già al lavoro per definire gli aspetti progettuali. Una volta approvato il progetto dalla parrocchia, i lavori procederanno con la massima celerità per consegnare alla comunità un parco completamente rinnovato entro la prossima estate.