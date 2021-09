Santa Severa: prosegue la rassegna “Vivi il Castello delle meraviglie” –

Santa Severa: prosegue la rassegna Vivi il Castello delle meraviglie

Anche questa settimana lo spettacolo è protagonista della rassegna estiva Vivi il Castello delle meraviglie, promossa dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Ancora tanto intrattenimento per tutti con gli appuntamenti del fine settimana di ‘Weekend al Castellò, a cura dell’Associazione Culturale Zip Zone. Venerdì 10 alle ore 18 La fabbrica di Stelle, laboratorio per bambini, alle 19.30 Cabaret astronomico di Fabiana Guacini e alle 20.00 La vita è una beffa di Daniele Parisi.

Sabato 11 settembre Spaghetti Unplugged al Castello di Santa Severa per Weekend Al Castello. Dalle 18:30 in poi ci sarà “La Fine Dell’Estate” e tornerà l’Open Mic Contest che darà l’opportunità a 10 artisti di esibirsi con 2 brani ciascuno. Il più apprezzato dalla giuria di qualità, vincerà un mini tour a Roma, Bologna e Milano ai prossimi eventi di Spaghetti autunno/inverno 2021 e un’intervista in diretta su Radio Sonica (FM 90.7) con tanto di passaggi radio per un singolo selezionato.

Per l’open mic sarà possibile iscriversi direttamente in loco a partire dalle ore 17:45. Subito dopo si esibiranno sul palco: BNKR44, Avincola, Isola delle Rose, Margherita Principi e Gabs. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del castello tra le 19 e le 21 oppure in prevendita su https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severaSempre nel fine settimana

Domenica 12 settembre, apertura straordinaria dalle ore 10.00 fino alle 24.00 con un classico per gli amanti delle auto d’epoca, La Dolce Vita-Trofeo Auto D’epoca

Il Trofeo richiama ogni anno a Santa Marinella decine di auto prodotte tra il 1920 e il 1970. Le auto sono protagoniste di un evento articolato in tre giorni di sfide, esposizioni e concorsi estetici, sfilate di bellezza con modelle e una visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Bambino Gesù, cui viene devoluta una parte del ricavato. Al Castello è prevista la sfilata delle auto e la premiazione nella giornata conclusiva.

A cura di Daniele Padelletti, con il patrocinio del Comune di Santa Marinella

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria per la cerimonia di premiazione a [email protected]

Invece per i più piccini appuntamento Domenica 12 Settembre ore 17.30 con il Teatro dei burattini e cantastorie dedicati alla Divina Commedia, a cura della compagnia Chien Barbu Mai. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected]