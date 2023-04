Saranno presenti personaggi fantastici con una serie di attività di animazione completamente gratuita come laboratori di riciclo creativo, truccabimbi, letture di fiabe a cura dell’associazione Leucotea

Santa Severa: tante attività per tutti in occasione della Pasqua per le vie del Castello –

Nei giorni dell’8, 9 e 10 Aprile il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, si animerà contanta musica per i bimbi che saranno coinvolti in una straordinaria Caccia all’uovo, in giochi d’altri tempi e nella riffa Pasqualina con tante sorprese! Saranno presenti personaggi fantastici con una serie di attività di animazione completamente gratuite come laboratori di riciclo creativo, truccabimbi, letture di fiabe a cura dell’Associazione Leucotea.

Un Giocoliere perla gioia di tutti i bimbi si divertirà a roteare uova di Pasqua e, poi, il Mago Pasqualino che tra i misteri e effetti speciali per l’occasione, estrarrà il coniglio dal cappello.

La Mascotte Elsa accoglierà i bambini conaffascinanti e misteriosi racconti sulla storia del castello e gli intrighi dei loro abitanti, damigelle, maghi e regnanti.

Tanto altro ancora per la gioia e la sorpresa di tutti come il coniglio pasquale che magicamente uscirà dal cappello, la caccia all’uovo perduto, con simpatici personaggi che faranno acrobazie con le uova, via alla trasformazione, il Truccabimbi per diventare anche un simpatico coniglio.

Il Coniglio Bing inviterà i bambini aesplorare l’ambiente circostante con il loro nuovo simpatico amico che non vuole smettere mai di giocare assieme a il Polliziotto, un simpatico personaggio metà uomo e metà pollo ingaggerà tutti i suoi piccoli assistenti per cercare le uova più buone.

Grande sorpresa nel momento in cui un albero trampoliere prenderà vita, sarà l’albero pasquale che darà modo ai bimbi di sperimentare quel rispetto e quella conoscenza della natura che porta a sentirsi parte integrante di un tutto e ogni bambino sarà invitato ad “addobbare” l’albero con le proprie decorazioni pasquali e letterine con i propri pensieri.

Di grande importanza sociale per i bimbi i laboratori green di riciclo creativo, creati per educarli al rispetto dell’ambiente e della natura, dove tutti saranno coinvolti nella creazione di uova pasquali con materiali di riciclo, fondamentali per il mantenimento dell’integrità e della bellezza dell’ambiente per un mondo più sostenibile

Infine, non mancheranno momenti di raccoglimento con la lettura di fiabe, tra suspense e misteri legati alla nostra tradizione.