Napolitano: “Obiettivo restituire dignità al singolo cittadino”

Santa Severa, inaugurate le officine della salute della Croce Rossa. Sono le prime nella Regione –

Secondo taglio del nastro d’Italia dopo Firenze. Con questo nuovo servizio il nostro Comitato CRI di Santa Severa-Santa Marinella offrirà un sistema di servizi integrati per creare un percorso di presa in carico globale per i più vulnerabili. Grazie al supporto del Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, supermercati e attività locali, oltre alle donazioni dei cittadini, siamo in grado di offrire pacchi alimentari, supporto psicologico, farmacia solidale e accesso a cure di medicina primaria e specialistica in maniera gratuita. Ci sarà anche la possibilità di effettuare attività di screening e alcune analisi ematochimiche di base, oltre alle campagne di corretta informazione alla salute. Per accedere ai servizi basta chiamare il numero verde gratuito 800065510, verrà poi valutato ogni singolo caso per verificare l’idoneità dell’utenza al progetto.

“L’obiettivo comune è di restituire dignità al singolo cittadino, posizionandolo al centro della rete delle prestazioni sanitarie e sociali”, dichiara il Predisente del Comitato Fabio Napolitano.

“Prosegue e si rafforza il rapporto con la Croce Rossa; i servizi e la rapidità con cui riescono a dare risposte al territorio e alle sue fragilità sono una risorsa fondamentale”, dichiara il Direttore Generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga.

Erano presenti: i sindaci di Santa Marinella Pietro Tidei, di Cerveteri Alessio Pascucci e di Tolfa Stefania Bentivoglio, gli assessori Federica Battafarano per Cerveteri e Bitti Fiovo per Ladispoli, il Direttore Generale della ASL Rm4 Cristina Matranga, il Consigliere Regionale Marietta Tidei.